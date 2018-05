Den Net-méi-automatesch-schoulfräien-Päischtdënschdeg huet an der Vakanz nees fir Opreegung gesuergt - speziell beim Äerzbëschof. Mam Educatiounsminister komme mer um Méindeg de Moien nach emol dorobber ze schwätzen. De Claude Meisch ass haut eisen Invité vun der Redaktioun.



Et wëllen nees méi Leit Schoulmeeschter oder Léierin ginn oder de Premièresexamen, deen en Dënschdeg ufänkt, si weider Sujeten live am Interview mam Minister Meisch.

