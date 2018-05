Invitée vun der Redaktioun um Mëttwoch de Moien ass den neie Staatssekreträr am Nohaltegkeetsministère.

De Claude Turmes gëtt neie Staatssekreträr an ersetzt de Camille Gira an der Regierung. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi schwéier him den Abschied vu Bréissel a Stroossbuerg fält – no bal 20 Joer - a wat en alles als Staatssekretär wëlles huet, doriwwer schwätze mer mam Claude Turmes kuerz no den Neiegkeete vun 8 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.