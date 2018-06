© RTL Télé Lëtzebuerg

Déi nei "UP Foundation" gesäit sech als Biergerplattform fir d'Bildung. Acteuren aus der Zivilgesellschaft sollen a punkto Educatioun kënne matgestalten.



Wat ass d'Iddi dohannert, wéi funktionéiert dës Biergerparticipatioun an der Praxis a wéi ginn eventuell Resultater an d'Realitéit ëmgesat?



Ënnert anerem dat froe mer e Méindeg de Moien d'Directrice vun der Fondatioun. D'Liz Kremer-Rauchs ass no 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.



