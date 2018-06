D'Beruffsausbildung bleift e grousst Suergekand. Et feelt u Kandidaten a vill vun dëse packen et dann och nach net, esou heescht et vu Säite vum Handwierk.



Wéi dramatesch ass d'Situatioun? Wat sinn d'Ursaachen? Gräifen d'Géigemesurë vum Minister Claude Meisch? Oder muss de System vu Grond op iwwerschafft ginn?



Mir maachen en Dënschdeg de Moien de Point mam President vun der Fédération des artisans. De Michel Reckinger ass kuerz no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun





