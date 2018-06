Um Mëttwoch gëtt am Chamberplenum iwwer dat neit Déiereschutzgesetz ofgestëmmt.



Wat fir Rechter kréien Déieren, wat däerf de Mënsch an Zukunft net méi mam Déier maachen, wéi eng Déiere si concernéiert, sinn d'Juegd an d'Fëscherei betraff a geet den Text, deen um Dësch läit wäit genuch?



Ënner anerem déi Froe stelle mer dem Rapporter vum Gesetzprojet.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.