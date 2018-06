Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

"Soja made in Luxembourg", dat ass bis ewell d'Exceptioun. D'Zil vum Fuerschungsprojet LeguTec ass et, fir op 3 Plazen am Land Sojabounen unzebauen a verschidde Prozesser a Methoden ze testen.Firwat gëllt Soja als Wonnerboun? Firwat ass den Ubau an Europa schwiereg? Wéi ass d'Initiativ fir de Fuerschungsprojet entstanen a wat sinn d'Ziler vun dësem?Mir froen de Moie bei der Dr. Stéphanie Zimmer no. Si ass d'Directrice vum Institut fir Biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg a.s.b.l. (IBLA, Institut for Organic Agriculture Luxembourg a.s.b.l.).D'Stéphanie Zimmer ass nom Journal vun 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.