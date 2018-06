Et gëtt kee blo-rout-grénge Projet méi, sot um Méindeg den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry.



Wat seet de Spëtzekandidat vun de Sozialisten dozou? Dat froe mer de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider; hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Mat deene Gréngen wär d’LSAP am meeschten op enger Linn, mengt den Här Bodry.



Den Etienne Schneider par Konter an déi gréng Politik waren an der Lescht wäit dovunner ewech.



Um Dënschdeg gëtt dann och an der Chamber iwwer d’Policereform ofgestëmmt och doriwwer schwätze mer mam Policeminister Etienne Schneider.

