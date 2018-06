Jorelaang gouf iwwert des Reform diskutéiert, haut soll se endlech duerch d'Chamber. Rieds geet vun der Reform vum Scheedungsgesetz. Eng Nouveautéit ass d'Aféiere vun engem Familljeriichter. An Zukunft soll eng Scheedung och méi séier ofgewéckelt ginn. D'Eltere sollen awer och weiderhin gläichberechtegt fir hir Kanner responsabel sinn. Eng weider Ännerung betrëfft d'Ofschafe vum "divorce par faute". De Prinzip vun der Scholdfro gëllt deemno an Zukunft net méi, mä et ginn nach just zwou Ursaachen fir eng Scheedung, deemno wann déi zwee Partner sech eens sinn a wann e Bestietnes definitiv um Enn an net méi ze retten ass. D'Rapportrice vum Gesetzprojet ass déi gréng Deputéiert Sam Tanson.

Wat ännert elo an Zukunft am Fall vun engem Divorce?!

A wat seet de Justizminister zu de Reproche vun der Oppositioun um Text?!

Genee dat froen mer en Donneschdeg de Moien de Felix Braz. Hien ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.