"Ze wéineg Geld schued dem Futtball, ze vill Geld mécht de Futtball futti", esou war de Rapport iwwerschriwwen, deen d‘Anne Brasseur zejoert an der Assemblée parlementaire vum Conseil de l’Europe virgeluecht huet, an deen d’Machenschaften am Fussball beliicht huet.

Een Dag nom Ufank vun der Fussball-WM a Russland kommen mer e Freideg de Moien, zesummen mat der elo pensionéierter Politikerin Anne Brasseur, eben op déi Machenschaften ze schwätzen. Virun allem d’FIFA an hire President goufe jo nawell ferme an deem Rapport kritiséiert.

D’Anne Brasseur ass eisen Invitée vun der Redaktioun, wéi gewinnt, de Freideg de Moie géint 10 op 8.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.