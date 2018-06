D'EU-Kommissioun wëll, datt d'Frontalieren, déi hir Aarbecht hei am Land verléieren, verstäerkt vun der ADEM encadréiert ginn. Dat geet net, seet den Aarbechtsminister. D'ADEM wier an deem Fall komplett iwwerfuerdert. Doriwwer, iwwert d'Reform vum Reklassementsgesetz an iwwert d'Zäitspuerkonte schwätze mer mam Nicolas Schmit. Hien ass den Invité vun der Redaktioun no 8 Auer.



