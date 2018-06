D'Lëtzebuerger Sprooch war ee Sujet an onsem Face à Face um Dënschdeg tëscht dem Martine Hansen vun der CSV an dem Fred Keup vum Wee2050, dee fir d'ADR am Oktober untrëtt.



An do gouf et d'Kritik, datt d'Lëtzebuerger Sprooch an der Schoul net genuch, respektiv op déi falsch Aart a Weis géif geléiert ginn.



Mir loossen den Educatiounsminister Claude Meisch op dës Reprochë reagéieren. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun no 8 Auer.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.