An deem Kontext begréisse mir en Donneschdeg de Moien d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch als Invitée vun der Redaktioun. D'LSAP-Politikerin ass nom Journal vun 8 Auer live eis am Studio.



Mat hir schwätze mer iwwer aktuell Theme wéi d'Urgencen, d'Roll vum Staat an dem Patient an der Präventioun a wat si zu de villen Ënnerschrëften a Punkto Cannabis seet.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.