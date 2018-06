Den LSAP-Aarbechtsminister huet dës Woch bei RTL um Radio derfir plädéiert, d’Steierklass 1A am Kader vun enger nächster Steierreform ofzeschafen. Mä wat seet de Finanzminister an ee vun den DP-Spëtzekandidaten dozou?



Dat wëlle mer e Freideg de Moien no 8 vum Pierre Gramegna wëssen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft geet et ëm Rulingen an d’Zukunft vun der Eurozon.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.