Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.







Europa streit zu Bréissel iwwert eng gemeinsam Asylpolitik. Dobäi geet et letztendlech ëm dat politescht Iwwerliewe vum Angela Merkel. Hëllefsorganisatioune kréie verbueden, u Land ze goe mat Persounen, déi se am Mëttelmier virum Erdrénke gerett hunn, an den Donald Trump schockéiert net nëmmen d’Oppositioun mat senger "Zero-Tolerance-Politik" un der mexikanescher Grenz. Et gëtt den Ament dës an déi Säit vum Atlantik Politik op Käschten vu Flüchtlinge gemaach.Doriwwer wëlle mer e Méindeg de Moie mat eiser Invitée vun der Redaktioun schwätzen. D’Presidentin vun der Asti Laura Zuccoli ass no 8 bei eis am Studio.