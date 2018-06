Wat bréngt déi zoustänneg Professeren zu dëser Feststellung? A wéi kéinten d’Problemer geléist ginn? Wou mer jo all wëssen, datt déi nächst Jore vill Leit an de Gesondheets- a Fleegeberuffer hei am Land gebraucht ginn.



Doriwwer wëlle mer e Mëttwoch de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun schwätzen. De President vun der Aleps Gilles Evrard ass no 8 live am Studio.





