E Freideg de Moie ass de President vum Verwaltungsrot vum Corps grand-ducal d'incendie et de secours eisen Invité am Studio.

An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ass et souwäit. Vun dann u funktionéiert den neie CGDIS, de Corps grand-ducal d'incendie et de secours.



Mir schwätzen e Freideg de Moie mam éischte President vum Verwaltungsrot a froen hien ënnert anerem, wat dann elo genee fir d'Leit dobaussen, an och fir d'Secouriste selwer, ännert.



Den Alain Becker ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

