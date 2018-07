E Méindeg de Moien ass de Guy Arendt eisen Invité am Studio. d'Thema sinn d'Kulturassisen.

Am Kader vun de Kulturassise dëse Weekend ass de Kulturentwécklungsplang presentéiert ginn. Ob 190 Säite goufen iwwer 60 Recommandatioune festgehalen. Wat sinn d'Haaptachsen, wéi konkret ass de Plang a wat bréngt en der nationaler Kulturzeen? Dat froe mir de Staatssekretär am Kulturministère. De Guy Arendt ass onsen Invité vun der Redaktioun no 8 Auer.



