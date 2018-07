En Dënschdeg de Moien ass d'Claudine Konsbruck eis Invité am Studio.

Haut gëtt d'Claudine Konsbruck an der Chamber vereedegt. Si ersetzt de Marcel Oberweis bei der CSV. Wat well Si nach an der kuerzer Zäit virun de Wahlen areechen? Wou léien hier Prioritéiten?

Dat froe mer d'Claudine Konsbruck kuerz no 8. Si ass ons Invité vun der Redaktioun.



