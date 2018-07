E Mëttwoch de Moie ass President vun der Lëtzebuerger Federatioun vun de Bauentreprisen Roland Kuhn eisen Invité am Studio.

© RTL Archivbild

Fir e Mëttwoch hu souwuel den OGBL wéi och den LCGB op eng Manifestatioun am Bausecteur invitéiert. D'Kollektivvertrag-Verhandlunge stieche fest. Gestridde gëtt iwwer Lounerhéijungen an Aarbechtskonditiounen.



D'Positioun vum Patronat héiert Dir scho kuerz no 8 Auer op der Antenn vun RTL Radio Lëtzebuerg. De Roland Kuhn, President vun der Lëtzebuerger Federatioun vun de Bauentreprisen ass onsen Invité vun der Redaktioun.



