E Mëttwoch ass d’Prisongsreform gestëmmt ginn. Et geet an den zwee Gesetzestexter engersäits ëm d'Ausféierung vun der Strof, déi vum Geriicht gesprach gouf, an anerersäits ëm d’Liewen am Prisong. All d’Deputéiert an der Chamber hunn déi zwee Gesetzer gestëmmt.

Wéi bewäert d’Ombudsmann Claudia Monti déi Ännerungen? Ginn d’Verbesserunge wäit genuch? D’Claudia Monti ass zoustänneg fir de "contrôle externe" vun de Prisongen an de Mëttwoch de Moien – no den Neiegkeete vun 8 Auer- eis Invitée vun der Redaktioun.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.