Déi gréisste Gewerkschaft am Land, den OGBL, preparéiert e Generatiounswiessel. D’Nora Back gouf als Generalsekretärin gewielt, e Posten, deen intern als Preparatioun op d’Presidence vun der Gewerkschaft gesi gëtt. D’Nora Back ass an deem Kontext de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Dat wéi gewinnt live no den Noriichte vun 8 Auer.

