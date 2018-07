En Dënschdeg de Moie ass den DP-Deputéierten aus dem Norden eisen Invité am Studio.





Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.







Nieft dem Revis steet en Dënschdeg och d'Archivgesetz an der Chamberplenière zum Vott. Wat bréngt deen Text? Wéini, wéi a wéi laang mussen d'Verwaltungen hir Dokumenter archivéieren? Firwat gëtt et Exceptiounen?Ënner anerem déi Froe stelle mer dem Rapporter vum Projet. Den DP-Deputéierten André Bauler ass en Dënschdeg kuerz no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.