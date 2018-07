Invité vun der Redaktioun: Viviane Reding (12.07.2018) Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis donneschdes moies géint 8h10 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Walkampf op eege Fauscht mécht een net, sot d'Viviane Reding en Donneschdeg de Moien. Si war eis Invitée vun der Redaktioun.

No bal 3 Joerzéngten zitt d'CSV-Politikerin e Stréch ënnert hir europapolitesch Carrière.

Et géif nëmme mat der Ekipp goen, dowéinst hätt si och hir Europapolitik duerch kritt. An och hei am Land kéint ee just als Ekipp Wale gewannen. Dat huet d'Viviane Reding ënnerstrach, wéi si drop ugeschwat gouf, ob si virun enger Zäit net eegestänneg fir sech Reklamm gemaach hätt fir d'Walen.





D'Viviane Reding



Hir Ausso deemools am RTL-Interview: Si kéint vill, wär falsch verstane ginn. Si hätt wëlle soen, et gi vill Saachen ze maachen an enger Regierung. Et géif net ëm deen een oder aneren Dossier goen, sou d'CSV-Politikerin Viviane Reding.





