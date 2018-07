E Sonndeg kënnt et zu engem Wiessel un der Spëtzt vum Daachverband vum Patronat. De Jean-Paul Olinger trëtt bei der UEL d’Successioun un, virum Jean-Jacques Rommes. Mir kucken e Freideg de Moien no 8 Auer, souzesoen op sengem leschte Schaffdag op deem Posten, mam Administrateur délégue a President vum Executivcomité zeréck op déi lescht Joren.



De Jean-Jacques Rommes ass eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him geet et awer och ëm dem Patronat seng Fuerderungen am Wahlkampf.



