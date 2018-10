... fir de Verkéiersproblem an de Grëff ze kréien. Keen Ticket méi am ëffentlechen Transport, Frontalieren, déi op Park-and-Ridë sollen ofgefaange ginn, a keng fix Radare méi ...



En Dënschdeg de Moie froe mer beim Marc Goergen, Spëtzekandidat vun de Piraten am Süden, no, wéi si sech dat alles virstellen.



De Rendezvous ass wéi gewinnt kuerz no 8 Auer op Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.



