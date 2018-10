VIDEO: De Livestream aus dem Studio

Wéi geet et elo no der Chamberwale virun? Fir déi eenzel Parteien, ma och fir eng Koalitioun. A wéi sinn d’Walresultater am Allgemengen ze bewäerten. Dës Froe goufen e Méindeg de Moien an der Table Ronde op RTL Radio Lëtzebuerg vun de Parteipresidenten, een Dag no de Chamberwale gestallt.



Verléierer si jo d’LSAP, d’DP an d’CSV. D’LSAP virun allem wëll se 3 Sëtz anzebéissen huet. D’CSV verléiert an der Chamber 2 Sëtz an d’DP 1 Sëtz. D’ADR dogéint gewënnt een. D’Pirate komme mat zwee Sëtz déi éischte Kéier an d’Chamber an déi Gréng sinn de grousse Gewënner mat 3 Sëtz, déi d’Partei bäikritt.



De Parteipresident Christian Kmiotek vun déi Gréng huet dann och vum glécklechste Parteipresident zu Lëtzebuerg geschwat. Bei der LSAP gesäit dat wéi gesot aneschters aus. D’Ausso, datt d’LSAP an d’Oppositioun sollt goen, fir sech do z’erneieren, gesäit de Parteipresident Claude Haagen éischter skeptesch. Hie gesäit et schwéier, fir sech an enger Oppositioun z'erneieren, mä éischter, datt dëst iwwer eng Regierung kéint goen.





D’CSV dann, déi 2 Sëtz verléiert, gesäit sech nach ëmmer als stäerkste Partei, mat där een Diskussiounen iwwert eng méiglech Koalitioun misst féieren, mä de Marc Spautz zweiwelt awer dorunner, datt dat geschitt, wéi hien erkläert. Hei geet dovunner aus, datt déi dräi aktuell Regierungsparteie wäerte weider maachen. Dat wuel och, well an hire Reie bekannte Leit sinn, déi net gewielt goufen, an duerch eng Regierungsbedeelegung vun der Partei géifen norutschen, obwuel déi Partei jo gesot hätt, wa si ënnert 11 Sëtz géif rutschen, géif si an d'Oppositioun goen.

Nach an der Nuecht gouf kloer, datt villes op eng Suite vu Gambia hindeit. Blo a Rout hunn zwar verluer, ma Gréng wënnt bäi a fänkt d'Verloschter vun den aktuelle Regierungspartner bal op, mat 31 Sëtz hätt een zwar ee manner wéi déi lescht 5 Joer, ma et géing knapp duer, fir als Majoritéit weider ze maachen a genee esou kéint et och goen.Jiddefalls hunn d'Spëtzeleit vun der DP, LSAP an Déi Gréng sech direkt no der RTL-Elefanteronn am Staatsministère getraff. Gutt eng Stonn souze si do beieneen.De Christian Kmiotek huet de Moie betount, datt kee laanscht déi Gréng féiert. Wann ee si géif ausschléissen, da géif een eng Koalitioun just mat Verléierer forméieren. Vun de Pirate souz de Sven Clement um Dësch. Mat der PID an dem Jean Colombera an d’Walen ze goen, wier eng strategesch Decisioun gewiescht, déi hiren Effet gewisen hätt.Ronderëm den Dësch souzen dofir d'Parteipresidenten. Fir d'CSV de Marc Spautz, de Claude Haagen vun der LSAP, de Christian Kmiotek vun Déi Gréng, fir d'ADR de Jean Schoos, de Gary Diederich vun Déi Lénk, fir d'DP d'Corinne Cahen an d'Pirate sinn duerch de Sven Clement vertrueden.

