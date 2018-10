© RTL Télé Lëtzebuerg

D’LSAP muss sech erneieren, am Beschte wuel an der nächster Regierung, sou den LSAP-President Claude Haagen e Méindeg hei op RTL. Wéi füge sech d‘Sozialisten an enger zweeter Blo-Rout-Grénger Regierung an? Wéi soll d’Erneierung ausgesinn? Wou sollen nei Rout Linne verlafen?



Fir doriwwer ze schwätzen ass den Deputéierten an Drëttgewielten op der LSAP-Zentrumslëscht Franz Fayot en Dënschdeg de Moien Invité vun der Redaktioun um 10 op 8 hei op RTL.

