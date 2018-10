© RTL (Archiv)

D'Wahlresultat war eng zolidd Enttäuschung fir d'CSV. Wéi verdaut d'Partei dee Coup? Gëtt weider gekämpft oder resignéiert? Wéi steet et ëm de Renouveau an der Partei, an wéi erkläert hien sech d'Ofschneiden vu senger Partei? Dat froen mer de Michel Wolter géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.