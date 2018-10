© RTL (Archiv)

En historesch schlecht Walresultat. An awer sëtzt d'LSAP den Ament mat an de Koalitiounsverhandlunge fir eng nei Regierung.



Mat wéi enger Astellung ginn d'Sozialisten an dës Reuniounen? Wier d'Oppositioun eng besser Optioun? A wéi steet et ëm de Renouveau vun der Partei?



Dat froe mer den Alex Bodry vun der LSAP. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

