Hien ass zanter engem décke Joer den Direkter vum Comité national de défense sociale, dee wuel déi allermeeschte Leit duerch den Drogenzenter Abrigado an der Stad kennen. Mir schwätzen den Donneschdeg de Moie mam Raoul Schaaf als eisen Invité vun der Redaktioun iwwert déi aktuell Situatioun an der Diddenhuewenerstrooss, déi vu ville Leit als extrem ugespaant ugesi gëtt. Wéi schlëmm ass et wierklech um Terrain a wéi kënnen d’Problemer geléist ginn?

Eisen Invité ass een, deen awer och de ganze Sozialsecteur zu Lëtzebuerg duerch seng laangjäreg Beruffserfarung gutt kennt a weess, wou de Schong dréckt. Wat si seng Doleancen un déi nächst Regierung elo an de Koalitiounsverhandlungen? Och dat wëlle mer den Donneschdeg de Moie verdéiwen.



