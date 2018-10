Déi eng fuerderen eng Hausse vum Mindestloun an eng nei Steierreform, an där d'Steierklass 1a ofgeschaaft gëtt, déi aner géife sech méi eng niddreg Betribsbesteierung a méi eng grouss Flexibiliséierung am Interessi vun de Patrone wënschen.



A wat gëtt d'Chambre des métiers de potentiellen Koalitionäre mat op de Wee? Dat froe mer de Méindeg de Moien de Generaldirekter Tom Wirion. Hien ass no 8 eisen Invité vun der Redaktioun a wäert ganz besonnesch op d'Demanden an d'Erausfuederungen vum Mëttelstand an den Handwierksbetriber agoen.



