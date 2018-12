Invité vun der Redaktioun: Andrew Ferrone (14.12.2018) De Klimatolog aus dem Landwirtschaftsministère Andrew Ferrone ass Deel vun der Lëtzebuerger Delegatioun, déi op der Weltklimakonferen a Polen ass.

Als Invité vun der Redaktioun hu mer mam Klimatolog iwwert dat diskutéiert, wat den Ament op der Cop24 geschwat gëtt, wat méi schwiereg Froe sinn a wat d'Roll vun engem klenge Land wéi Lëtzebuerg am globale Problem vum Klimawiessel ka sinn.

Invité vun der Redaktioun: Andrew Ferrone



Den Interview mam Lëtzebuerger Klimatolog gouf um Bord vun der Weltklimakonferenz opgeholl.