"Et ass normal, dass de Client veronséchert ass, mä mir sinn als Garagisten gefuerdert Pädagog ze spillen, an eis Produiten anstänneg ze erklären." Dat sot de Phillippe Mersch um Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De President vun der Fegarlux mengt, dass d’Diesel-Diskussioun, an d’Onsécherheet déi sech doraus ergëtt, duerchaus verständlech wier.

Den Diesel wier awer nach laang net dout. En ass nach ëmmer éischte Choix wann ee vill Kilometer mécht. Déi nei Dieselen, d'Euro 6D-Norm, géifen och sämtlech Ëmwelt-Oplagen méi wéi erfëllen.

D’Elektromobilitéit wier natierlech ëmmer méi um Kommen, an dat net onbedéngt wéinst der Diskussioun ëm den Diesel, mä einfach well déi Autoen ëmmer méi performant ginn, a generell och méi driwwer géif geschwat ginn, mengt de Phillippe Mersch.

Vun engem CO2-neutrale Won ze schwätzen, wier do awer schwiereg. Obschonns dat sécherlech um lokale Plang wouer wier, misst een am Hannerkapp hunn, dass dat am globale Kontext net wouer wier, well jo d’Stoffer fir d’Batterien dann awer vill Ëmwelt-Problemer géifen duerstellen.

Zu Lëtzebuerg mécht de Marché vun der Elektromobilitéit bei den Autoen momentan e bësse méi wéi 1% aus.

Hëlt een d’Hybriden an d’Plug-In-Hybriden mat derbäi, léich ee bei eppes ënner 3%.



Allgemeng, sou de Fegarlux-President Phillipe Mersch, géif sech de Marché den Ament immens séier veränneren, ma, dat wier och eng Chance fir d'Garagisten an eng flott Erausfuerderung.

