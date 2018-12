Invité vun der Redaktioun: Charel Schmit (21.12.2018) De Charel Schmit vun der Caritas war um Freideg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

Um Freideg de Moie war de Charel Schmit vun der Caritas eisen Invité vun der Redaktioun.

127 Leit waren beispillsweis déi lescht Nuecht ageschriwwen. Plaz gëtt et fir maximal 220 Persounen. Zejoert loung de Pic bei ronn 160 Leit. D'Grënn, firwat d'Leit an d'Wanteraktioun kommen, si ganz verschidden, sou de Charel Schmit.





De Charel Schmit



Eng 29, 30 Persounen, déi all Dag schaffe ginn, profitéieren den Ament vun der Wanteraktioun. Soss am Joer schlofen déi Leit am Auto, a Camionnetten oder an engem Kaffiszëmmer. Am Wanter versiche se déi Suen ze spueren.



Eng nei, permanent, Struktur fir d'Iwwernuechten ass am gaange gebaut ze ginn, och um Findel. Am Hierscht soll déi nei Struktur fäerdeg sinn.



De Charel Schmit ass och op d'Kritik agaange vun der Mënscherechtskommissioun, datt Leit ouni Pabeieren an déi net laang am Land sinn, eréischt an den Nuetsfoyer dierfe bei minus 3 Grad. Dat wär eng Virsiichtmesure, déi et zanter dësem Joer gëtt, decidéiert vum Familljeministère. Et misst ee sech eben umellen an ausweisen. Et gëllt och net fir déi Leit ouni Pabeieren, déi ee souzesoe kennt, déi vu Streetworker betreit ginn.

Invité vun der Redaktioun: Charel Schmit