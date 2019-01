© Olidom Multimedia Archivbild

Reform vun der Grondsteier a Gläichberechtegung tëscht Fra a Mann, doriwwer wëlle mer mat der neier Inneministesch a Ministesch fir Chancëgläichheet schwätzen. D'Taina Bofferding ass eis Invitée vun der Redaktioun e Méindeg géint 10 op 8.