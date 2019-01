Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.





Virun de Walen hat d'Associatioun vun de Banken an Banquieren, d'ABBL, eng ganz Rei Fuerderungen un déi nächst Regierung. D'Politik misst de Finanzsecteur besser ënnerstëtzen, fir datt en och an Zukunft esou e wichtege Pilier vun der Lëtzebuerger Wirtschaft bleift.Ass d'ABBL dann elo zefridde mat deem, wat am Koalitiounsaccord proposéiert gëtt? Dat froe mir de President vun der ABBL. De Guy Hoffmann ass eisen Invité vun der Redaktioun en Donneschdeg géint 10 op 8.