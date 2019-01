© RTL Archiv

Wéi geet et mam Brexit weider a wat sinn elo d'Optiounen? Dat froe mer e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, de Marc Angel, President vun der parlamentarescher Aussekommissioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Mam Zentrums-Deputéierte schwätze mer awer och iwwer seng Partei, iwwer d'LSAP.

De Rendezvous fir d'Gespréich mam Marc Angel ass no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.