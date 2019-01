De Marc Spautz seet un der Spëtzt vun der CSV Äddi.

Wat ass seng Analyse vum Wahlresultat? Wéi mussen a sengen Aen d'Piste fir d'Zukunft sinn? Wat ass sech vum nächste Parteichef ze erwaarden? Wéi steet de Marc Spautz zu Kritiken déi verschidde Parteimembere formuléieren?



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Mir froen en Donneschdeg de Moie beim Président sortant no. De Marc Spautz ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun