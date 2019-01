© RTL Télé Lëtzebuerg

Den Nicolas Schmit vun der LSAP geet mat an d’Europawalen an huet d’Ambitioun EU-Kommissär ze ginn. Doriwwer an iwwert de Brexit schwätze mir mam fréiere Minister. Den Nicolas Schmit ass e Méindeg eisen Invité vun der Redaktioun géint 8.10 Auer.