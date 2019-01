Ënnert dem Franz Fayot soll d'sozialistesch Partei erneiert ginn. Personell a programmatesch. Eng LSAP, déi net nëmme bei de leschte Wale Plomme gelooss huet. An awer sëtzen d'Sozialisten nees an der Regierung.



Dem Franz Fayot säi Papp war ënnert anerem och LSAP-Parteipresident. Mam Ben Fayot wëlle mer iwwert den aktuellen Zoustand an d'Zukunft vun der LSAP schwätzen.

