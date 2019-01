Lëtzebuerg wëll kloer u sengem Vetorecht bei europäesche Steierfroe festhalen, fir kompetitiv ze bleiwen. Doriwwer an iwwert d'Besteieren am Allgemengen hei am Land schwätze mer mam Oppositiounspolitiker Gilles Roth. Den CSV-Deputéierten ass onsen Invité vun der Redaktioun kuerz no 8 Auer.



