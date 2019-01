Un der Spëtzt vum Wirtschafts- a Sozialrot gëtt et geschwënn e Changement.



De Jean-Jacques Rommes ersetzt do de Marco Wagener, deem säi Mandat op en Enn geet.



Mir maachen mam Nach-President de Point, kucke mat him zeréck op déi lescht 2 Joer an no vir op d'Defie vu Muer. Mir beliichten d'Roll vum Conseil économique et social a bliederen duerch de Koalitiounsaccord.



De Rendezvous fir d'Gespréich mam Marco Wagener ass herno no 8 Auer.



