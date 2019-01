© RTL Archiv

Cannabis soll legaliséiert ginn. Ma wat hält d'Jugend- an Drogenhëllef dovunner? Wat sinn d'Risken? Wéi soll dat Ganzt an der Praxis funktionéieren? Wéi muss d'Informatioun an d'Preventioun ausgesinn?



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Mir froen en Donneschdeg de Moien no beim Direkter vun der Jugend- an Drogenhëllef. De Jean-Nico Pierre ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.