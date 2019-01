© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Vum Landwirtschaftsminister zum Chamberpresident. Den DP-Politiker Fernand Etgen ass no de Walen eriwwer op de Krautmaart gewiesselt a leet elo do d’Geschécker.

Mir froen e Freideg de Moie beim éischte Bierger vum Land no. Wéi gesäit zum Beispill d’Aarbecht um neie Posten aus a wat sinn déi grouss Erausfuerderunge fir d’Parlament?

De Rendezvous fir d'Gespréich mam Fernand Etgen ass e Freideg de Moien no 8 Auer.