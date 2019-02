D’Patronat gesäit eng deloyal Konkurrenz tëscht Ëffentlechem- a Privatsecteur. D’Oppositioun vermësst Konkretes a Konzepter a Saache fonction publique. An da muss de Staatsapparat och déi grouss Erausfuerderung Digitalisatioun meeschteren. Sujeten, déi mir mam Minister vun der Fonction publique an delegéierte Minister fir Digitalisatioun wëlle beschwätzen. De Marc Hansen ass eisen Invité vun der Redaktioun en Dënschdeg géint 10 op 8.

