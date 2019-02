Am Kontext vun der Präishausse bei der SNCT hunn d’Pirate vun enger Anti-Auto-Politik vun der Regierung geschwat. Wat genee menge si domadder a wéi fält de Bilan no gutt zwee Méint Piraten an der Chamber aus? Dat froe mer de Piraten-Deputéierte Marc Goergen. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun e Mëttwoch géint 10 op 8.

