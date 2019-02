Invité vun der Redaktioun: Nancy Braun (12.02.2019) Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis donneschdes moies géint 8h10 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Mir hu lo 3 Joer virun eis, ech mengen et misst klappen... sot en Dënschdeg de Moien d'Nancy Braun, d'Coordinatrice vun Esch 2022.



Si huet Retard opzehuelen, well d'Ekippen an de Programm ausgewiesselt goufen. Si ass zanter dem Hierscht zejoert responsabel a war en Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Et géif een dat bescht méiglechst maachen – zesumme mat de Partner. D'Projete fir d'Europäesch Kulturhaaptstad géifen net nëmme vun hirer Equipe realiséiert ginn. Et hätt een au contraire ganz vill extern Partner, déi matwierken an et wier een am stännege Kontakt mat de Gemengen.

D'Südgemengen an och d'Gemengen op franséischer Säit maache mat. Den 28. Februar ass e weidere wichtege Datum: da gëtt en „Appel à projets“ lancéiert. Strukturen a Kulturschafender sinn opgeruff fir matzemaachen– aus dem ganze Land, der ganzer Géigend. Si kéinte Projeten aus alle Beräicher proposéieren. Et misst ebe just am Süde vum Land realiséiert ginn.

Als Quartier Général vun Esch2022 ass iwwregens d'Gebléishal op Belval geplangt.

Aktuell schaffe reng fir d'Kulturjoer 3 Leit. Et brauch een awer nach Leit an et ass ee konkret op der Sich no 4 Persoune fir d'Team ze verstäerken... fir d'Kommunikatioun, Tourismus a Mobilitéit an de Sponsoring.

Invité vun der Redaktioun: Nancy Braun





