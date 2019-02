D’CSV huet zanter gutt zwou Wochen eng nei Spëtzt, de Generalsekretär Félix Eischen ass den Donneschdeg de Moien eisen Invité. Seng Partei schéngt mam neie President Fränk Engel an zwee gespléckt.

Wéi ass d’Stëmmung aktuell an der CSV, déi jo eng zweete Kéier hannerteneen an der Oppositioun ass? Wat huet hie wëlles, dat froe mir den Invité vun der Redaktioun, de Félix Eischen, den Donneschdeg de Moien, hien ass wéi gewinnt géint 10 op 8 live bei eis am Interview.



