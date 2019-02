Den neien LSAP-Generalsekretär heescht Tom Jungen. Mir froen de Freideg de Moie beim Réiser Buergermeeschter no, firwat hie sech fir dee Poste gemellt huet.

Wéi wëll den OGBL-Gewerkschafts-Sekretär d'LSAP veränneren a wéi kann eng Erneierung konkret ausgesinn?

Den Tom Jungen ass e Freideg no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.