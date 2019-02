Den drëtte Sëtz gouf et net.

Wéi wäit sinn déi Lénk mat der Analys vum Walesultat? Wat sinn d'Prioritéite fir d'Europawalen?

Wéi ginn d'Aarbecht an d'Pläng vun der Regierung bewäert?

Mir froe beim David Wagner no. Den Deputéierte vun Déi Lénk ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.